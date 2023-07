Landtag berät über ein Jahr Schwarz-Grün und Tempolimit

In der letzten Sitzungswoche des Landtags vor der Sommerpause geht es zum Auftakt am Mittwoch (10.00 Uhr) um ein Jahr Schwarz-Grün. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will dazu im Parlament einen Bericht abgeben. Die oppositionelle FDP hat das Thema auf die Tagesordnung gebracht. Ende Juni hatten die Spitzen der Koalition bei einem Termin auf einem Agrar- und Energiebetrieb ihrem Bündnis Geschlossenheit und konstruktive Zusammenarbeit bescheinigt.

Am Nachmittag geht es in gleich zwei Oppositionsanträgen um den Klimaschutz. Zum einen debattieren die Abgeordneten über eine Forderung des SSW nach Tempo 130 auf den Autobahnen Schleswig-Holsteins. Die SPD will darüber beraten, wie die Landesregierung die Folgekosten des Klimawandels begrenzen will. Am Donnerstag und Freitag geht es im Landtag außerdem unter anderem um die Krankenhausplanung, die Aufnahme des Wolfs in das Jagdrecht und einen Hitzeplan.

