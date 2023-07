Geflügelpest-Nachweis in Brutkolonien im Kreis Dithmarschen

Nach dem Geflügelpestausbruch in einer Lachmöwenkolonie am Eidersperrwerk vom 23. Juni besteht der Verdacht auf Geflügelpest in weiteren Brutkolonien im Kreis Dithmarschen. Im Neufelderkoog sowie im Speicherkoog wurde vom Landeslabor Schleswig-Holstein das Influenzavirus H5 in den Brutkolonien von Lachmöwen, Flusssee- und Küstenseeschwalben nachgewiesen, teilte das Landwirtschaftsministerium am Dienstag mit. Das endgültige Ergebnis des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) stehe noch aus.