Autofahrerin bei Unfall auf der B432 schwer verletzt

Eine 40 Jahre alte Frau ist am Dienstag bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Scharbeutz im Kreis Ostholstein schwer verletzt worden. Ihr Fahrzeug sei auf der Bundesstraße 432 mit dem Wagen eines 28 Jahre alten Mannes aus Lübeck zusammengestoßen, der nach links abbiegen wollte, berichtete die Polizei. Der 39 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Die 40-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Gesamtschadenshöhe ist bislang unbekannt. Die Bundesstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt.