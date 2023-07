Auf der Neptun Werft in Rostock ist am Dienstag das neue Forschungsschiff „Meteor IV“ auf Kiel gelegt worden. Es soll 2026 abgeliefert werden und die bestehende „Meteor“ sowie die bereits außer Dienst gestellte „Poseidon“ ersetzen. An der Kiellegungszeremonie nahmen auch zahlreiche Werftarbeiter teil.