Zuhälter verhaftet: 20-Jährige zur Prostitution gezwungen

Die Polizei hat in Preetz im Kreis Plön einen Zuhälter verhaftet, der eine 20-Jährige zur Prostitution gezwungen haben soll. Dem 38-Jährigen werden Zwangsprostitution, Zuhälterei, Körperverletzung und Freiheitsberaubung vorgeworfen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 20-Jährige musste für den Mann in Hamburg-St. Pauli anschaffen gehen und die Einnahmen beinahe komplett an ihn abgeben. Mindestens einmal wurde die junge Frau von ihm durch Schläge und Fußtritte verletzt und eingesperrt, wie es hieß.