Vogt fordert Stopp der Pläne für Nationalpark Ostsee

FDP-Landtagsfraktionschef Christopher Vogt hat von der Landesregierung einen Stopp der Pläne für einen Nationalpark Ostsee gefordert. „Das ist eine Kampfansage an Segler, Landwirte und auch die Tourismuswirtschaft“, sagte Vogt am Dienstag im Vorfeld der Landtagssitzung. Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) sorge ohne Not für große Verunsicherung im Land.