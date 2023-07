IG Metall: Nach 123 Streiktagen Tarifverträge mit Vestas

Streikende Mitarbeiter stehen mit einer Vestas-Fahne vor dem Gewerkschaftshaus in Hamburg.

Es geht zwar nur um relativ wenige Beschäftigte. Aber für die IG Metall hat der Tarifkonflikt mit dem Windanlagenbauer Vestas so etwas wie eine Pilotfunktion. Deutschlands größte Gewerkschaft will erreichen, dass in der ganzen Windindustrie nach Tarif bezahlt wird.