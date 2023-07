Straßenbauarbeiten sollen bei Hitze im Norden früher starten

Kiel (dpa/lno). Während Hitzeperioden sollen Straßenbauarbeiten in Schleswig-Holstein nach Möglichkeit früher beginnen. Dies könnten alle Straßenmeistereien im Norden selbstständig entscheiden und beispielsweise bereits früh um 6.00 Uhr mit der Arbeit starten, sagte der Direktor des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr, Torsten Conradt, der Deutschen Presse-Agentur. Bei größeren Bauarbeiten, die an Auftragnehmer vergeben werden, liege dies in der Verantwortung der Baufirmen.

Die SPD-Sozialpolitikerin Birte Pauls hat in einem Antrag, über den der Landtag am Donnerstag beraten soll, einen Hitzeplan fürs Land gefordert. Außerdem fordert sie kostenlose Sonnencreme-Spender in Parks und Schulen, an Stränden und Spielplätzen sowie auf Festivals und Festen. „Bei Temperaturen ab 35 Grad soll das öffentliche Leben eingeschränkt werden, so dass große Veranstaltungen und Sportturniere nicht stattfinden“, schreibt Pauls in ihrem Antrag.

Der „Bild“-Zeitung sagte Pauls: „Arbeitgeber müssen sich Gedanken machen, wie sie Arbeiter vor großer Hitze schützen können. Eventuell auch mit alternativen Arbeitszeiten - dass man vielleicht früher anfängt.“

