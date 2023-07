Vier Verletzte bei Zusammenprall zweier Autos

Vier Menschen sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Bad Bramstedt im Kreis Segeberg verletzt worden. Die beiden Wagen seien am Montagabend auf einer Kreuzung aus noch ungeklärter Ursache zusammengeprallt, teilte die Polizei mit. Die vier Insassen seien demnach leicht bis mittelschwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Zwei verletzte Personen wurden bereits durch Passanten versorgt, zwei weitere Menschen saßen noch in ihren Fahrzeugen. Weil eine der beiden bei dem Unfall eingeklemmt wurde, musste die Feuerwehr die Seitentür eines Autos entfernen.