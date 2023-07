Tiktok-Challenge kommt vier Männer teuer zu stehen

Die Polizei ermittelt gegen vier Männer, die einen Brunnen in der Lübecker Innenstadt mit Seife und Spülmittel zum Überschäumen gebracht haben. Gegen die Männer im Alter zwischen 28 und 37 Jahren werde wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Männer waren bereits am 29. Juni dabei erwischt worden, wie sie die schäumenden Zusätze in einen Brunnen in der Innenstadt kippten.