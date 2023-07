Schlotzhauer begrüßt Verständigung auf Krankenhausreform

Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer hat die Verständigung von Bund und Ländern auf zentrale Rahmenbedingungen für die Krankenhausreform begrüßt. „Das Eckpunktepapier trägt deutlich die Handschrift der Länder. Nun beginnt die Arbeit am konkreten Gesetzentwurf“, erklärte die SPD-Politikerin am Montag. „Das ist eine gute Nachricht für alle Menschen in unserem Land, denn die Krankenhausreform soll eine Qualitäts- und Finanzreform für unsere Krankenhauslandschaft werden.“

Zentrales Ziel der Reform seien einheitliche Qualitätsvoraussetzungen in den Krankenhäusern. „Es muss egal sein, ob Patientinnen und Patienten in Bochum, Buxtehude oder Hamburg-Barmbek behandelt werden. Hierzu haben sich Bund und Länder auf die Einführung von bundesweit einheitlichen Leistungsgruppen verständigt“, sagte Schlotzhauer. Schnittstellen zwischen ambulanter und stationärer Versorgung würden ebenso gestärkt.

Kernpunkt der Reform sei es, die Finanzierung der Krankenhäuser dauerhaft „auf gesunde Beine“ zu stellen. „Hierzu setzen wir auf Vorhaltepauschalen, denn nur so können die Kliniken dauerhaft und wirksam von ökonomischen Zwängen befreit werden.“ Die Krankenhausplanung bleibe aber weiterhin in der Hand der Länder. „Sie bestimmen also bei der Bildung von Leistungsgruppen maßgeblich mit und weisen sie den Krankenhäusern zu.“

Die Reform könne nur erfolgreich sein, wenn sie die Unterschiedlichkeit der Krankenhauslandschaft in den Bundesländern abbilde. „Hierfür können nur die Länder selber Sorge tragen.“ Hamburgs Krankenhäuser seien für den anstehenden Reformprozess gut aufgestellt, sagte Schlotzhauer.

