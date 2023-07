Erstes Element des Ostseetunnels in Dänemark gefertigt

Auf der dänischen Insel Lolland hat am Montag die Herstellung der Tunnelelemente für den geplanten Ostseetunnel begonnen. Das sei ein entscheidender Schritt auf dem Weg zum fertigen Tunnel, sagte der Technische Direktor des Bauherren Femern A/S, Jens Ole Kaslund, am Montag. Das jetzt gefertigte 24 Meter lange Teilstück ist nach Angaben von Femern A/S das erste von insgesamt 711 Segmenten des Tunnels.