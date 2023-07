Lotto Hamburg: Schnapszahlgewinn 777.777 Euro – Glückspilz, melde dich!

Hamburg. Bei so vielen Siebenen kann einem schon einmal schwindelig werden: Weil ein Glückspilz aus Hamburg exakt am 7.7. einen Tippschein mit der passenden siebenstelligen Zahl für die Zusatzlotterie „Spiel77“ abgegeben hat, ist er nun um 777.777 Euro reicher.

Der Spielschein für die Sommer-Sonderauslosung der Sonnabendziehung wurde am Freitag in einer Annahmestelle im Norden Hamburgs abgegeben, teilte Lotto Hamburg am Montag mit. Der oder die Glückliche habe sich allerdings noch nicht in der Lotto-Zentrale gemeldet.

Lotto: Glückspilz aus Hamburg gewinnt 777.777 Euro

Alle Spielscheine, bei denen die Teilnahme an der Zusatzlotterie Spiel77 angekreuzt war, nahmen automatisch an der Sonderauslosung teil und erhielten damit eine Extra-Chance – die für den Hauptgewinn allerdings bei gerade einmal 1 zu 2,4 Millionen lag.

Jubeln dürfen nun auch Spielerinnen oder Spieler aus Koblenz und Wiesbaden, die ebenfalls für den Hauptgewinn gelost wurden. In Hamburg gab es derweil auch noch zwei weitere Gewinner – diese konnten sich über einen von hundert Zusatzgewinnen in Höhe von 7.777 Euro freuen.

