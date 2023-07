Rubljow erhält Wildcard für Hamburger Tennisturnier

Der russische Weltklasse-Spieler Andrej Rubljow hat eine Wildcard für das Tennis-Turnier in Hamburg erhalten. Das teilten die Organisatoren am Montag mit. Der 25-Jährige hatte vor drei Jahren die European Open in der Hansestadt gewonnen. An diesem Dienstag steht Rubljow im Viertelfinale des Wimbledon-Turniers in London.