Tödliche Messerstiche auf 54-Jährigen: Haftbefehl erlassen

Hamburg (dpa/lno). Nach den tödlichen Messerstichen auf einen 54-Jährigen in Hamburg-Heimfeld hat ein Richter Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter erlassen. Der 38-jährige Tatverdächtige wurde in der Nähe des Tatorts festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Nach einem Streit am Samstagnachmittag in einem Hinterhof hatte der Tunesier den 54-Jährigen mit einem Messer tödlich verletzt. Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams betreuten die Augenzeugen und Angehörigen des Mannes. Die Ermittlungen der Mordkommission zu den Hintergründen der Tat dauern an.

