Wetter Hamburg: Im Norden wird es ungemütlich, im Süden heiß wie nie

Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein ist zum Wochenstart geprägt von Schauern und Gewittern. Wo es ganz anders werden soll.

Hamburg/Kiel. „Puh, das war ganz schön heiß am vergangenen Wochenende und die nächste Hitzespitze ist auch schon wieder in Sicht", prophezeit Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienstag Q.met. Bereits am morgigen Dienstag erwartet er einen erneuten Hitzepeak mit Werten von bis zu 40 Grad Celsius.

Zum Glück nicht in Norddeutschland. Die Spitzenwerte könnten diesmal so die Vorhersagen am Oberrhein erreicht werden. Auch zum Wochenende soll es richtig heiß werden. Hier ist die Rede von bis zu 38 Grad - im Süden Deutschlands. Der Norden des Landes wird dagegen seinem unterkühlten Ruf gerecht.

Wetter Hamburg: Gewitter und Schauer zum Wochenstart

Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein ist zum Wochenstart geprägt von kurzen Schauern und Gewittern. Dabei weht mäßiger bis teils stark böiger auffrischender Wind, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 21 und 24 Grad. In der Nacht zum Dienstag ist es teils wolkig, aber trocken. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 14 Grad.

Am Dienstag wird es laut DWD ein freundlicher Tagesbeginn mit mehr Sonne als Wolken. Im Verlauf des Tages kommt es von Nordfriesland bis Angeln allerdings zu schauerartigem Regen und teilweise Gewittern. Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 30 Grad. In der Nacht zum Mittwoch wird es zunehmend stark bewölkt und es kommt zu teils gewittrigem Regen. Die Tiefstwerte liegen in der Nacht bei um die 17 Grad.

Wetter im Norden: Temperaturen zwischen 23 und 30 Grad

Auch am Mittwoch wird es bewölkt und es kommt zu Schauern und kurzen, teils kräftigen Gewittern. Die Temperaturen sinken auf 19 bis 22 Grad. Es weht starker bis stürmischer Wind. Auch in der Nacht zum Donnerstag - insbesondere an der Nordsee - kommt es zu kräftigen Schauern und Gewittern. Die Temperaturen sinken auf 13 Grad.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

"Der Sommer 2023 liegt aktuell im Bereich der fünf wärmsten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Zudem ist der Sommer bisher extrem trocken", sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung. "Sämtliche Langfristwetterprognosen haben sich offenbar bewahrheitet. Sie alle sagten uns einen sehr warmen und trockenen Sommer 2023 voraus."

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg