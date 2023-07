Leichtathletik-DM: Alina Ammann siegt über 800 Meter

Leichtathletin Alina Ammann hat bei den deutschen Meisterschaften in Kassel für eine Überraschung gesorgt und ihren bislang größten Erfolg in ihrer von vielen Verletzungen geprägten Karriere gefeiert. Die 25-Jährige vom TuS Esingen gewann am Sonntag im Auestadion dank eines starken Endspurts zum ersten Mal den Titel über 800 Meter.