Hamburg Sea Devils feiern gegen Wroclaw dritten Saisonsieg

Die Hamburg Sea Devils haben ihre Chance auf das Viertelfinale in der European League of Football vorerst gewahrt. Am Sonntag setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Charles Jones im Stadion Hoheluft vor rund 3000 Zuschauern mit 17:10 (3:7) gegen die Panthers Wroclaw durch und feierte damit im sechsten Spiel den dritten Sieg. Zudem gelang den Hanseaten damit die Revanche für die 25:34-Niederlage im Hinspiel in Polen. Jakob Michaelsen (6), Preston Haire (6) und Eric Schlomm (5) erzielten die Punkte für die Gastgeber.