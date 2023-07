„Fitter als die letzten Jahre“: Kiel startet Trainingslager

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel ist am Sonntag in sein Trainingslager gereist. Bis zum 17. Juli wird die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp in Oetz in Österreich bleiben, um sich auf die Ende Juli beginnende Saison vorzubereiten. In dieser Zeit sind auch zwei Testspiele geplant: Am Mittwoch (17.00 Uhr) geht es gegen den 1. FC Slovacko aus Tschechien, für Samstag (14.00 Uhr) ist ein Spiel gegen Austria Lustenau vorgesehen.