HSV-Hürdensprinter Mordi nach Titel bei DM: „Unglaublich“

Manuel Mordi in Aktion.

Manuel Mordi vom Hamburger SV hat dem Druck standgehalten und bei den deutschen Meisterschaften in Kassel Gold über 110 Meter Hürden gewonnen. Der erst 19-Jährige, der als Nummer eins der DLV-Jahresbestenliste angereist war, siegte am Samstagabend im Auestadion mit der Zeit von 13,77 Sekunden und gewann damit gleich in seinem ersten Jahr bei den Männern den Titel.