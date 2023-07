Mann bei Brand in Einrichtung für betreutes Wohnen verletzt

Bei einem Brand in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Kiel hat ein älterer Mann Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung erlitten. Der Rollstuhlfahrer verletzte sich bei dem Versuch, das Feuer in seiner Wohnung zu löschen, wie die Polizei am frühen Sonntag mitteilte. Der Brand war in der Nacht aus zunächst ungeklärter Ursache in einem Mehrparteienhaus entstanden. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Ein weiterer Mann im Rollstuhl wurde von der Feuerwehr unverletzt gerettet. Andere Bewohner und Bewohnerinnen der Einrichtung brachten sich selbst rechtzeitig in Sicherheit. Knapp 40 Einsatzkräfte löschten das Feuer nach etwa einer Stunde.