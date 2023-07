Polizeieinsatz Mann in Hamburg bei Streit mit Messer tödlich verletzt

Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt an einem Polizeipräsidium.

Nach einem Streit hat ein Mann in Hamburg einen anderen mit einem Messer getötet. Wie die Polizei mitteilte, war die Auseinandersetzung in einem Hinterhof im Stadtteil Heimfeld. Der mutmaßliche Täter konnte festgenommen werden. Weitere Angaben machte die Polizei am Abend zunächst nicht. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.