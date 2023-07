Mit dem Start der Sommerferien in viele deutschen Bundesländern und dem guten Wetter sind die Strände von Norddeutschland ein beliebtes Ausflugsziel. Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden in Schleswig-Holstein Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad erreicht.

Sommerausflug Strände in Schleswig-Holstein am Samstag gut besucht

Sankt Peter-Ording/Büsum (dpa/lno). Mit dem Start der Sommerferien in viele deutschen Bundesländern und dem guten Wetter sind die Strände von Norddeutschland ein beliebtes Ausflugsziel. Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden in Schleswig-Holstein Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad erreicht.

In Sankt Peter-Ording tummeln sich die Menschen bei den sommerlichen Temperaturen nah am Wasser, berichtet ein Sprecher der hiesigen Tourismus-Zentrale. „Die Strände hier sind gut besucht, aber nicht überlaufen.“ Egal, ob im Schatten eines Strandkorbes oder in der Sonne: Auch ein Blick durch die Strand-Webcam von Büsum zeigt Besucher der Familienlagune beim Entspannen, Schwimmen und Spazieren. Handtuch an Handtuch liegen sie hier aber, ebenso wie in Sankt Peter-Ording, nicht.

Wie voll die Strände am Sonntag werden, bleibt abzuwarten, denn dann soll es mit Höchstwerten von 28 Grad auf Sylt und 34 Grad in Hamburg noch wärmer werden, als am Samstag.

