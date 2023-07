Polizei befreit Reh aus Kanalschacht

Polizisten haben in Grömitz im Kreis Ostholstein ein junges Reh aus einem Kanalschacht gerettet. Um das Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien, sei eine Beamtin beherzt in den Schacht geklettert, teilte die Polizei am Freitag mit. Zuvor hatte ein Passant das Reh in Not gemeldet. Das Tier sei nach seiner Rettung in einem Gebüsch verschwunden, sagte der Sprecher.