Wiedersehen mit Justus Hollatz im EuroCup

Basketball-Bundesligist Veolia Towers Hamburg spielt in der Vorrunde des EuroCups gegen Hapoel Tel Aviv, Joventut Badalona, Cedevita Olimpija Ljubljana, Paris Basketball, Umana Reyer Venice, Wolves Vilnius, Besiktas Istanbul, die London Lions sowie Prometey Slobozhanske aus der Ukraine. Das ergab die Gruppenauslosung am Freitag in Barcelona.