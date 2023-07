Sonne und teils über 30 Grad am Wochenende

Sonne und Temperaturen über 30 Grad erwarten am Wochenende die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, bleibt es im Verlauf des Tages sonnig und trocken. Lediglich ein paar Quellwolken ziehen zeitweise auf. Die Temperaturen liegen zwischen 21 und 26 Grad. In der Nacht zum Samstag sinken die Temperaturen auf 11 bis 14 Grad - es bleibt klar und trocken.

Hamburg/Kiel (dpa/lno). Sonne und Temperaturen über 30 Grad erwarten am Wochenende die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, bleibt es im Verlauf des Tages sonnig und trocken. Lediglich ein paar Quellwolken ziehen zeitweise auf. Die Temperaturen liegen zwischen 21 und 26 Grad. In der Nacht zum Samstag sinken die Temperaturen auf 11 bis 14 Grad - es bleibt klar und trocken.

Am Samstag wird es laut DWD ebenfalls sommerlich warm, sonnig und trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 26 und 30 Grad. Nachts sinken die Temperaturen auf 15 bis 18 Grad, es bleibt überwiegend klar.

Auch am Sonntag können sich die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein über sommerlich warme Temperaturen zwischen 26 und 32 Grad freuen. Es bleibt größtenteils sonnig und trocken, im Tagesverlauf können sich einige Quellwolken bilden. In der Nacht zum Montag kommt es dann zu einzelnen Gewittern und Schauern. Die Tiefstwerte liegen nachts bei um die 17 Grad. Abgesehen von Gewitterböen weht ein schwacher Wind.

