Ermittlungen Brand in Lagerhalle in Bad Segeberg

In Bad Segeberg hat eine Lagerhalle gebrannt. Bei dem Brand am Donnerstagabend wurde niemand verletzt, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. In der Halle wurden drei Pkw und fünf Motorräder abgestellt, die bei dem Brand beschädigt wurden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 80.000 Euro. Die Ursache für den Brand war am Freitag noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.