SPD will öffentliches Leben bei Hitze einschränken

Die SPD im schleswig-holsteinischen Landtag hat in einem Antrag für die Sitzung in der kommenden Woche einen Hitzeplan fürs Land gefordert. Außerdem fordert die Fraktion kostenlose Sonnencreme-Spender in Parks und Schulen, an Stränden und Spielplätzen sowie auf Festivals und Festen. „Bei Temperaturen ab 35 Grad soll das öffentliche Leben eingeschränkt werden, so dass große Veranstaltungen und Sportturniere nicht stattfinden“, schreibt die Sozialpolitikerin Birte Pauls in ihrem Antrag. Zuvor hatte das „Flensburger Tageblatt“ auf seiner Internetseite darüber berichtet.