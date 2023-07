Schon 10.000 Besucher bei Lindenberg-Ausstellung in Rostock

Die Udo-Lindenberg-Schau in der Rostocker Kunsthalle hat seit ihrer Eröffnung am 1. Juni bereits 10.000 Besucherinnen und Besucher angelockt. Das teilte Lindenbergs Sprecher Peter Lanz am Donnerstag mit. Der Musiker, Zeichner, Autor und Panikrocker konnte am 1. Juni krankheitsbedingt zwar nicht selbst zur Vernissage kommen. Derzeit sei man aber im Gespräch über einen Besuch in Rostock. „Udo würde die Ausstellung zunächst gerne alleine nachts in der Kunsthalle sehen und auf sich wirken lassen“, so Lanz.