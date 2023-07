Schifffahrt Forschungsprojekt zu Wasserstoffloks in Häfen startet

In einem Forschungsprojekt wird untersucht, ob und wie Rangierloks in den Häfen von Bremen und Hamburg künftig mit Wasserstoff betrieben werden können. Seit Donnerstag werden dazu im Bremerhavener Überseehafen vier Wochen lang Messungen an einer herkömmlich betriebenen Lok vorgenommen, wie ein Sprecher der Hafenmanagementgesellschaft Bremenports sagte. Anschließend soll die Messreihe für vier Wochen im Hamburger Hafen fortgesetzt werden. Die erhobenen Daten sollen Auskunft über Treibstoffverbrauch, Bremsvorgänge oder Anhängelasten im Rangierbetrieb geben.