NDR: Doku über Entstehung des Neuen Elbtunnels in Hamburg

In den 1970er-Jahren war der Neue Elbtunnel der längste Straßentunnel der Welt. In einer neuen Dokumentation erzählt der NDR die Geschichte des gigantischen Bauwerks - das einst auch von heutigen Promis gebaut wurde.

Autos fahren auf der Autobahn A7 in Richtung Norden in den Elbtunnel.

Hamburg (dpa/lno). Vor 55 Jahren begann der Bau des Neuen Hamburger Elbtunnels. Mit einer Länge von 3,3 Kilometern unterhalb des Hafens war er in den 1970er-Jahren der längste Straßentunnel der Welt. Heute passieren ihn täglich mehr als 130.000 Autos. In der Reihe „Unsere Geschichte“ zeigt das NDR Fernsehen am 20. Juli um 20.15 Uhr die Dokumentation „Der Elbtunnel: Pionierwerk und Staufalle - Hubertus Meyer-Burckhardt über das Nadelöhr des Nordens“, wie der NDR mitteilte. Anhand von Spielszenen und historischem Archivmaterial werde die Entstehungsgeschichte des Bauwerks mit all ihren Herausforderungen erzählt. Dabei stünden die Menschen im Vordergrund, die den Bau des Tunnels erlebt und eventuell auch darunter gelitten haben.

Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt führt als Erzähler durch den Film und nimmt das Publikum mit an wichtige Originalschauplätze. Zu den Darstellern historischer Figuren gehören Peter Lohmeyer, Nicolas König und Alexander Klaws. Komiker und Musiker Mike Krüger war beim Bau des Elbtunnels als Betonbauer-Lehrling dabei und erzählt in dem Film von Ulf Thomas die Geschichte von der gigantischen Baustelle tief unter der Elbe. „Cineastische Drohnenflüge und spektakuläre Aufnahmen des Tunnels runden „Der Elbtunnel: Pionierwerk und Staufalle“ ab“, hieß es.

