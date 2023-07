Wegen des Sturm: Keine Vorgaben zu Schulschließungen

Mit Blick auf mögliche Unwetter wird es in Hamburg von Seiten der Schulbehörde keine zentrale Vorgabe zu Schulschließungen geben. „Die Schulleitungen können in Kenntnis ihrer Lage vor Ort und im Hinblick auf die Schulwege ihrer Kinder aber selbstständig entscheiden, den Unterricht gegebenenfalls früher zu beenden“, sagte Sprecher Peter Albrecht am Mittwoch auf dpa-Anfrage. Das Stadtgebiet werde laut aktueller Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) unterschiedlich betroffen sein.

„Der DWD prognostiziert aktuell Orkanböen für Teile des Stadtgebiets erst ab 14 Uhr, dann haben die meisten Grundschulen bereits ihren Unterrichtsbetrieb beendet“, sagte Albrecht. Schülerinnen und Schüler könnten aber grundsätzlich nur nach Absprache mit den Sorgeberechtigten früher nach Hause geschickt werden, eine Notbetreuung in der Schule sei in jedem Fall sicherzustellen.

In Niedersachsen wurde in Delmenhorst und in Oldenburg wegen des erwarteten Sturms der Unterricht an allgemein- und berufsbildenden Schulen abgesagt. Mit stürmischem Wind und Orkanböen soll das Sturmtief „Poly“ am Mittwoch über den Norden ziehen.

