Orkanwarnung: Hamburger Friedhöfe schließen am Mittag

Wegen der Sturm- und Orkanwarnungen werden die Friedhöfe Ohlsdorf, Öjendorf, Volksdorf und Wohldorf in Hamburg ab 12.00 Uhr geschlossen. Eine Zufahrt sei ab dann nicht mehr möglich, teilte die Friedhofsverwaltung am Mittwochmorgen mit. Trauerfeiern sind demnach ebenfalls alle abgesagt. Das Sturmtief „Poly“ fegt am Mittwoch über Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst ruft dazu auf, auf unnötige Autofahrten zu verzichten und windanfällige Gegenstände zu sichern. Die Unwetterwarnung gilt ab 11.00 Uhr am Vormittag bis voraussichtlich 20.00 Uhr am Abend.