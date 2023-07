Gesellschaft Mehr Schwangerschaftsabbrüche in Schleswig-Holstein

Bücher und Informationshefte zu Schwangerschaftsabbrüchen liegen in einem Raum.

Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in Schleswig-Holstein ist im vergangenen Jahr gestiegen. 2022 seien 3246 Abtreibungen vorgenommen worden, wie das Statistikamt Nord am Mittwoch mitteilte. Das sind 299 Fälle oder 10,1 Prozent mehr als im Vorjahr. 61,8 Prozent der Eingriffe wurden demnach in gynäkologischen Praxen oder OP-Zentren durchgeführt. Die weiteren Fälle entfielen auf stationäre und ambulante Krankenhausaufenthalte.