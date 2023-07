FDP fordert von Günther Koalitionsbilanz im Landtag

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) soll nach dem Willen der FDP im Landtag Stellung zur ersten Jahresbilanz der schwarz-grünen Koalition in Schleswig-Holstein beziehen. Die Fraktion beantragte dazu am Dienstag für die nächste Woche eine Aktuelle Stunde. „Wir leben in bewegten Zeiten und die Performance der schwarz-grünen Landesregierung fällt in ihrem ersten Jahr schwach aus“, erläuterte Fraktionschef Christopher Vogt. Günther müsse endlich Führung zeigen und deutlich machen, wohin sein Wunschbündnis das Land angesichts zahlreicher Herausforderungen, eines selbst verursachten Haushaltsdesasters und vieler Streitpunkte führen will.

Kiel (dpa/lno). Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) soll nach dem Willen der FDP im Landtag Stellung zur ersten Jahresbilanz der schwarz-grünen Koalition in Schleswig-Holstein beziehen. Die Fraktion beantragte dazu am Dienstag für die nächste Woche eine Aktuelle Stunde. „Wir leben in bewegten Zeiten und die Performance der schwarz-grünen Landesregierung fällt in ihrem ersten Jahr schwach aus“, erläuterte Fraktionschef Christopher Vogt. Günther müsse endlich Führung zeigen und deutlich machen, wohin sein Wunschbündnis das Land angesichts zahlreicher Herausforderungen, eines selbst verursachten Haushaltsdesasters und vieler Streitpunkte führen will.

„Bislang konnte die schwarz-grüne Landesregierung nicht überzeugen, auch weil sie als vermeintliche Liebesheirat immer öfter dokumentiert, dass sie sich in zentralen Politikfeldern völlig uneins ist“, meinte Vogt. Zur Bilanz des ersten schwarz-grünen Regierungsjahres habe Günther zwar einen großen Medientermin organisiert, aber bisher keine Regierungserklärung angemeldet. Leider überrasche das nicht. „Das passt in das Bild, das die Landesregierung seit einem Jahr abgibt, und ist ein fatales Signal an die Bürgerinnen und Bürger.“

