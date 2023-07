Mehr als 20 Beamte der Bundespolizei aus Berlin, Hannover und Uelzen spürten am Dienstag zwei mutmaßliche Graffiti-Sprayer aus Hamburg auf, die Anfang 2022 in der Hauptstadt zwei Züge beschmiert haben sollen.

Bundespolizei reist extra aus der Hauptstadt an, um in Wohnungen auf St. Pauli und in Eppendorf zuzuschlagen. Weshalb der ganze Aufwand?