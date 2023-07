Zehntausende arbeiten am Sozialen Tag für Hilfsprojekte

Sie helfen in der Küche, im Blumenladen oder in Büros - einen Tag lang tauschen viele Mädchen und Jungen in Deutschland die Schulbank gegen einen Arbeitsplatz. Mit dem Erlös wollen die Schüler ganz konkret Hilfe leisten.

Neumünster (dpa/lno). Viele Tausend Schülerinnen und Schüler haben am Dienstag in Deutschland für Mädchen und Jungen gearbeitet, die in anderen Ländern unter viel schlechteren Bedingungen leben als sie. „Es läuft sehr gut“, sagte Marti Mlodzian vom Verein Schüler helfen Leben der Deutschen Presse-Agentur. Die Veranstalter rechneten mit 60.000 Teilnehmern am Sozialen Tag. 450 Schulen hatten sich angemeldet, 160 davon aus Schleswig-Holstein. Seit nunmehr drei Jahrzehnten sind deutsche Schülerinnen und Schüler auf diese Weise aktiv.

Mit dem erarbeiteten Geld unterstützen die Schülerinnen und Schüler Jugend- und Bildungsprojekte für Gleichaltrige in Südosteuropa, Jordanien und im Kontext des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Dort hilft die Initiative an acht Standorten Kindern, Jugendlichen und Familien, die vor dem Krieg in der Ukraine in andere Teile des Landes fliehen mussten. Die Veranstalter rechnen wie im Vorjahr mit einem Gesamterlös von etwa 1,1 Millionen Euro.

Das Einsatzspektrum war am Dienstag wieder sehr breit: In Bäckereien oder Blumenläden arbeiteten die Mädchen und Jungen ebenso wie in Büros. Jeweils drei waren im Bundeskanzleramt und in der Kieler Staatskanzlei unterwegs - Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sind Schirmherren des Sozialen Tags. In Kiel zum Beispiel half die 14-jährige Ylvi Paschold in der Küche der Stadtwerke aus, schnitt Blumenkohl und briet Putenfilets.

