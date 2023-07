FC St. Pauli holt Luxemburger Danel Sinani

Hamburg. Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat den luxemburgischen Nationalspieler Danel Sinani verpflichtet. Der Außenspieler kommt ablösefrei vom englischen Zweitligisten Norwich City, teilte der Hamburger Verein am Dienstag mit. Über die Laufzeit des Vertrages mit dem 26-Jährigen machte der FC St. Pauli keine Angaben.

„Danel Sinani hat ein sehr gutes Auge für die Mitspieler, sucht das direkte Duell mit den Gegenspielern und bewegt sich geschickt in den Zwischenräumen“, sagte Trainer Fabian Hürzeler. Zudem sei Sinani ein guter Standardschütze und robust im Zweikampf, „er kann uns dadurch Balleroberungen bringen, die für unser Spiel wichtig sind“.

Sinani hatte außer für Norwich in der zweiten englischen Liga auch für Wigan Athletic und Huddersfield Town gespielt. In 65 Spielen erzielte er in der englischen Championship sieben Treffer und gab sechs Torvorlagen. Von 2017 bis 2020 war der Offensivspieler in Luxemburg bei F91 Düdelingen aktiv und traf in 99 Spielen 46-mal. Mit dem Verein spielte er auch im Europapokal.

„Ich habe mich über den FC St. Pauli informiert und sehr gutes Feedback bekommen“, sagte der in Belgrad geborene Sinani laut Mitteilung. Auch die Gespräche mit Sportchef Andreas Bornemann und Trainer Hürzeler hätten ihm mir gezeigt, „dass ich hier eine tolle Chance habe, anspruchsvollen Fußball zu spielen“. Vor ihm hatte der FC St. Pauli bislang Hauke Wahl (Holstein Kiel), Philipp Treu (SC Freiburg II) und Andreas Albers (Jahn Regensburg) für die neue Saison verpflichtet.

