HHLA verstärkt Sicherheit am Terminal Altenwerder

Wegen der Einbruchserie am Hamburger Containerterminal Altenwerder hat der Logistikkonzern HHLA als Betreiber die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Grundsätzlich würden die HHLA-Anlagen rund um die Uhr bewacht und an allen Eingangs- und Einfahrtsbereichen gebe es Zugangskontrollen. „Neben diesen bestehenden Sicherheits- und Abwehrmaßnahmen erhöht die HHLA die Sicherheitsmaßnahmen am Containerterminal aufgrund der aktuellen Entwicklungen deutlich“, sagte eine Sprecherin des Hamburger Logistikkonzerns der dpa. „Es handelt sich dabei unter anderem um die Verstärkung der Geländesicherung und die Überwachung am Terminal.“ Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt berichtet.