Ministerium startet Info-Veranstaltungen zur Regionalplanung

Über die Pläne des Landes zur regionalen Weiterentwicklung informiert das Innenministerium bis zum 13. Juli auf sieben Veranstaltungen Kommunen, Verbände und die interessierte Öffentlichkeit. Nach dem Auftakt am Montagabend in Itzehoe gibt es in dieser Woche noch zwei weitere Termine: am Dienstag und Mittwoch in Rendsburg und Flensburg. Dies teilte das Innenministerium mit. Die weiteren Veranstaltungen sind demnach von Montag bis Donnerstag nächster Woche in Plön, Norderstedt, Husum und Lübeck angesetzt.

Kiel (dpa/lno). Über die Pläne des Landes zur regionalen Weiterentwicklung informiert das Innenministerium bis zum 13. Juli auf sieben Veranstaltungen Kommunen, Verbände und die interessierte Öffentlichkeit. Nach dem Auftakt am Montagabend in Itzehoe gibt es in dieser Woche noch zwei weitere Termine: am Dienstag und Mittwoch in Rendsburg und Flensburg. Dies teilte das Innenministerium mit. Die weiteren Veranstaltungen sind demnach von Montag bis Donnerstag nächster Woche in Plön, Norderstedt, Husum und Lübeck angesetzt.

Vom nächsten Montag an bis zum 9. November können Träger öffentlicher Belange, aber auch Bürgerinnen und Bürger Stellungnahmen zu den Planentwürfen abgeben und Änderungen vorschlagen. Die Kreise und kreisfreien Städte werden in diesem Zeitraum die Entwürfe für einen Monat auslegen.

Die Regionalpläne geben vor, wie sich Siedlungsstruktur, Freiräume und Infrastruktur in den drei Planungsräumen im Land entwickeln sollen. Darin sind zum Beispiel Siedlungsachsen, Kernbereiche für den Tourismus und überregionale Standorte für Gewerbegebiete ausgewiesen. Um Windenergie an Land, Photovoltaik oder großflächigen Einzelhandel geht es dagegen nicht. Diese Themen werden in anderen Plänen geregelt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg