Regen verzögert Start der Getreideernte im Norden

Lange hatten die Bauern in Schleswig-Holstein Regen herbeigesehnt - jetzt schiebt er laut Landwirtschaftskammer den Beginn der Getreideernte hinaus. Bei der Wintergerste stand vor allem in den südlichen Landesteilen in diesen Tagen der Erntestart an, wie eine Sprecherin am Montag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Da bereits zum kommenden Wochenende wieder Sonne und trockenes Wetter vorhergesagt würden, dürfte es mit der Ernte aber auch im Norden bald losgehen. „Diese kurze Verzögerung nehmen die Landwirte gerne in Kauf“, sagte die Sprecherin.