Evolutionsforschung in Kiel bekommt neues Gebäude

In der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt entsteht ein hochmodernes Zentrum für die Evolutionsforschung an der Christian-Albrechts-Universität (CAU). „Das neue Evolutionsforschungszentrum ist ein weiterer Leuchtturm für die zukunftsweisende Qualität des Wissenschaftsstandortes Schleswig-Holstein“, erklärte zur Grundsteinlegung am Montag Wissenschaftsministerin Karin Prien (CDU). „Es hat seinen Schwerpunkt in der Evolutionsmedizin, geht aber gezielt darüber hinaus und überträgt die Konzepte auf Themen der Nahrungsmittelproduktion.“ Die Fertigstellung ist für Herbst 2026 vorgesehen.