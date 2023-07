Polizisten stoppen Autodieb in Süderbrarup mit Nagelgurt

Nach 20-minütiger Verfolgungsjagd haben Polizisten einen mutmaßlichen Autodieb in Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) mit Hilfe eines Nagelgurtes gestoppt. Der 31-Jährige hatte am Sonntagnachmittag gegen 14.25 Uhr in Wesselburen (Kreis Dithmarschen) an einer Tankstelle den Moment genutzt, als der Besitzer an der Kasse zahlte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Gegen 20.30 Uhr fiel der Wagen einer Polizeistreife in Schleswig auf. Die Beamten nahmen die Verfolgung des Mannes und seiner 22 Jahre alten Begleiterin auf. Beide sind polizeilich bereits in Erscheinung getreten. Sie sind ohne festen Wohnsitz und wurden festgenommen. Weil es Hinweise auf Drogenkonsum gab, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.