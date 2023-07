Baugerüst löst sich und stürzt auf Straße

Ein 15 Meter hohes Baugerüst an einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Eilbek ist umgekippt und auf die Straße gefallen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das acht Meter breite Gerüst hatte sich am Sonntagabend aus zunächst unbekannten Gründen von dem Wohnhaus gelöst und war auf die Straße gefallen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, bleibt Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Fassade des Hauses wurde bei dem Vorfall nicht beschädigt. Gegen 23.30 Uhr habe die zuständige Firma das Gerüst bis zum ersten Obergeschoss zurückgebaut, so die Polizei.