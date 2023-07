Reger Andrang bei zweitem verkaufsoffenen Sonntag in Hamburg

Hamburg (dpa/lno). Tausende Menschen haben den durchwachsenen und für einen Sommertag recht kühlen Sonntag für eine Shoppingtour in Hamburg genutzt. Noch vor dem offiziellen Ende des zweiten verkaufsoffenen Sonntags um 18.00 Uhr ging Brigitte Engler vom City-Management Hamburg von etwa 350.000 Besuchern aus - 50.000 mehr als ursprünglich gedacht.

„Wir sind sehr zufrieden“, sagte Engler. Das nicht allzu warme Wetter mit vereinzelten Schauern habe dazu beigetragen, dass viele Menschen in der Stadt Shoppen gegangen seien statt im Garten zu werkeln, Ausflüge zu machen oder zum Baden zu gehen. Die Geschäfte seien voll, betonte Engler.

Von 13.00 Uhr an konnten Besucher in der Innenstadt und vielen Stadtteilen durch die Geschäfte bummeln, Sommertrends entdecken sowie Veranstaltungen rund um das Thema „Inklusion und Integration“ erleben, wie die Veranstalter mitteilten. In Hamburg kann man an insgesamt vier Sonntagen im Jahr einkaufen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg