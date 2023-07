Erneut muss in Kiel eine Weltkriegsbombe entschärft werden. Rund 8200 Menschen haben deshalb am Sonntag ihre Wohnungen im Stadtteil Neumühlen-Dietrichsdorf ihre Wohnungen verlassen. Dann läuft es reibungslos.

Eine Kreuzung in Kiel ist wegen einer Bombenentschärfung abgeriegelt.

Kriegsfolgen Bombe in Kiel entschärft: Über 8000 Menschen evakuiert

Kiel (dpa/lno). Der Kampfmittelräumdienst hat am Sonntag in Kiel eine britische 250-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. „Das Team des Kampfmittelräumdienst​es hat die Bombe in Kiel soeben entschärft“, twitterte die Polizei. Die Entschärfung sei ohne nennenswerte Probleme verlaufen. Wegen der Bombe mussten rund 8200 Menschen im Stadtteil Neumühlen-Dietrichsdorf ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Als Ersatzunterkunft stand die Schwentine-Mensa zur Verfügung.

Die Bundesstraße 502 und der Heikendorfer Weg blieben während der Entschärfung ohne Einschränkungen befahrbar. Auch der Ostuferhafen lag außerhalb des Sperrbereichs, Schiffe konnten ungehindert abgefertigt werden.

Die Weltkriegsbombe war bei Bauarbeiten entdeckt worden. Erst am vergangenen Dienstag war eine britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg im Kieler Stadtteil Schreventeich entschärft worden. Rund 3000 Menschen mussten deshalb ihre Häuser vorübergehend verlassen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg