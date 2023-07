Wohnungsverband: Kiesabbau im Norden fördern

Der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) hat Schleswig-Holsteins Kommunen aufgefordert, mehr Kiesgruben zu erschließen. „Aktuell erleben wir, dass Kies über viele Hundert Kilometer per Schiff oder Lkw herangeschafft werden muss - zum Teil aus Ländern wie Dänemark“, erklärte VNW-Direktor Andreas Breitner am Sonntag. Kiesgruben vor Ort ermöglichten dagegen kurze Wege zu den Baustellen. Kies sei unverzichtbar für den Wohnungsbau. „Wer ausreichend bezahlbaren Wohnraum für die Menschen will, muss auch dafür sorgen, dass die Voraussetzungen für deren Bau stimmen.“