Kinderbuchautor Ingo Siegner eröffnet VorleseVergnügen

Hamburg (dpa/lno). Kurz vor den Hamburger Sommerferien, vom 3. bis 7. Juli, bietet das Hamburger VorleseVergnügen Kindern und Jugendlichen wieder spannende Erlebnisse rund ums Buch. Insgesamt sind 34 Lesungen und Workshops geplant: am Vormittag für Schulklassen an verschiedenen Orten in Hamburg, nachmittags für die ganze Familie in der Flussschifferkirche, teilten die Veranstalter mit.

Am 3. Juli eröffnet Kinderbuchautor Ingo Siegner die Festivalwoche, natürlich mit seinem „Kleinen Drachen Kokosnuss“. Bis Freitag treten Autorinnen und Autoren aus ganz Deutschland an besonderen, zum Buch passenden Orten auf: So sind „Die Hamburger Alsterschwäne“ im Ruderclub zu erleben und „Das Schlossgespenst Zippel“ im Schloss Bergedorf. Die Frage „Haben Raben Rabeneltern?“ wird im Museum der Natur geklärt, weitere Lesungen finden unter anderem im St. Pauli-Museum und im Tierheim statt, im Eiskeller, Science Center Wälderhaus und bei Plan International.

Initiiert und organisiert wird das Hamburger VorleseVergnügen vom Autorenteam Hamburger Lesezeichen. Fester Partner des Festivals sind die Hamburger Wohnungsbaugenossenschaften, die zudem in ihren Nachbarschaftstreffs spannende Begegnungen mit Autoren bieten.

