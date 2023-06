Wieder Unfall in Hamburger Waitzstraße: Niemand verletzt

In der Hamburger Waitzstraße im Stadtteil Groß Flottbek hat es erneut einen Autounfall gegeben. Eine ältere Person sei am Freitag mit ihrem Fahrzeug vor dem Gebäude einer Sparkasse gegen einen Poller gefahren, sagte ein Feuerwehrsprecher. Nach Angaben der Polizei saß eine Frau am Steuer. Als Unfallursache werde ein Rangierfehler vermutet. Es sei schwerer Sachschaden am Auto entstanden, aber niemand verletzt worden, hieß es.