Wirtschafts-Chef von Geldern verlässt FC St. Pauli

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli verliert seinen langjährigen Wirtschafts-Chef Bernd von Geldern. Der Geschäftsleiter Wirtschaft verlässt den Club auf eigenen Wunsch, um sich „neuen beruflichen Perspektiven zu widmen“, wie die Hamburger am Freitagabend mitteilten. Einen Nachfolger wollen sie im Laufe des Sommers präsentieren.

„Bernd hat in den vergangenen Jahren wegweisende Entscheidungen umgesetzt, dabei unternehmerischen Mut bewiesen und so maßgeblich dazu beigetragen, den FC St. Pauli auf ein solides wirtschaftliches Fundament zu stellen“, werden die Aufsichtsratsvorsitzende Sandra Schwedler und Präsident Oke Göttlich in der Erklärung des Clubs zitiert. Explizit gewürdigt wurde von Geldern für den Rückkauf der Merchandising GmbH, den Aufbau der Eigenvermarktung des FC St. Pauli und die Trikots aus eigener Produktion.

